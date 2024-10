Meteo: pioggia e calo delle temperature, migliora nel fine settimana

Una saccatura depressionaria si muove sull'Europa centrale e tra poco raggiungerà anche il Mediterraneo portando un netto peggioramento del tempo. Condizioni meteo instabili nelle prossime ore al Nord Italia con nuvolosità in transito e acquazzoni sparsi. Vortice depressionario e goccia fredda in quota tra giovedì e venerdì proprio sulla nostra Penisola con diffuso maltempo al Centro-Nord, attese piogge anche abbondanti e locali nubifragi. Clima autunnale con l’arrivo di aria relativamente fredda che porterà le temperature fino a 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo entro il weekend. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che comunque confermano un graduale miglioramento nel corso del primo fine settimana di ottobre. Possibile anche una breve rimonta dell’anticiclone con l’arrivo della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi. Al nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori, con piogge e temporali sparsi specie tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni sparse su tutte le regioni. Al centro: Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio locali piogge sul versante tirrenico e variabilità asciutta altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Peggiora nella notte con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, anche intensi sui settori tirrenici. Al sud e sulle isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con anche locali piogge sulla Campania, ancora soleggiato tra Sicilia e regioni ioniche. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Piogge in arrivo nella notte su Sardegna e Campania. Temperature minime e massime stabili o in generale aumento da Nord a Sud.