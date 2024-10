Meteo: fine dell'ottobrata, ciclone in arrivo con nubifragi e alluvioni. Medicane atteso in Sicilia

Alluvioni nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria: da questo anomalo maltempo nordafricano dipenderà il meteo sull'Italia dei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il vortice nordafricano in una prima fase spingerà, sul proprio fianco orientale, aria molto calda ed umida capace di far salire il termometro fino a 35°C in Sardegna, 33°C in Sicilia e ben oltre i 25°C anche sulla Capitale. In una seconda fase, porterà invece piogge torrenziali da Nord a Sud.

Fino a oggi mercoledì vivremo una piena Ottobrata (sinonimo di condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli a ottobre) su buona parte del Paese. Sulle Isole Maggiori il termometro salirà fino a 7-9°C oltre la media, con lo zero termico che raggiungerà i 4400 metri (valore tipico di luglio). Anche al Nord, nonostante qualche nuvola in più, le temperature saranno ben oltre i valori tipici del periodo.