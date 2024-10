Meteo: nuvole e pioggia fino al weekend, poi l'alta pressione

Previsioni meteo per oggi al Nord. Al mattino molte nubi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Liguria ed Emilia Romagna, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata peggiora con piogge sparse su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Al Centro. Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse su Toscana, Lazio e Umbria con cieli coperti. In serata ancora isolate piogge tra Toscana e Umbria e nuvolosità compatta ovunque. Al Sud e sulle isole. Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con isolate piogge tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio attese nuove precipitazioni sulle regioni peninsulari tirreniche, tempo invariato altrove. In serata attese ancora precipitazioni tra Molise e Sardegna, asciutto altrove. Temperature minime in rialzo; massime generalmente stazionarie.

Previsioni meteo per domani al Nord. Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi specie su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio insiste il maltempo con piogge e acquazzoni su gran parte del Nord. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi con residue piogge soprattutto al Nord-Est.

Al Centro. Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto delle regioni centrali. In serata e nella notte ancora instabilità con cieli nuvolosi e piogge sparse.

Al Sud e sulle isole. Al mattino piogge e acquazzoni sulla Sardegna orientale, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi sulla Sardegna e zone interne peninsulari e della Sicilia. In serata fenomeni in esaurimento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve generale diminuzione su tutta la Penisola.