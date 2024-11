Meteo, nel weekend brusco calo delle temperature

Settimana caratterizzata da deboli piogge e clima non rigido , soprattutto al Centro-Sud, seguita da un brusco calo delle temperature a inizio dicembre. Secondo il Centro Meteo Italiano, la nuvolosità in transito nei prossimi giorni porterà precipitazioni intermittenti principalmente al Nord e lungo le regioni del versante tirrenico.

Temperature: Minime stabili o in lieve rialzo; massime stabili o in lieve calo al Centro e in Sardegna, in rialzo nel resto d’Italia.