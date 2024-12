Meteo: weekend bagnato al Centro-Sud, piogge previste su Calabria e Sicilia

Al via il weekend con tempo instabile specie sui settori tirrenici del centro-sud, Basilicata e Salento con acquazzoni e temporali localmente di forte intensità. Per oggi, sabato 14 dicembre, il Centro Meteo Italiano prevede molte nubi al nord, ma con tempo mediamente asciutto. Domenica, invece, si prevede tempo in deciso miglioramento, salvo residui disturbi tra Basilicata, Puglia, Calabria e nord Sicilia.

La pausa dal maltempo però sarà di breve durata. Nella seconda parte della prossima settimana, infatti, è atteso un cedimento dell’alta pressione con ritorno delle umide correnti oceaniche. La perturbazione raggiungerà il centro-nord Italia già nel corso della giornata di giovedì 19 dicembre portando piogge sparse. Maltempo che si rinnoverà sull'Italia anche nei giorni successivi per un mese di dicembre decisamente dinamico.

Queste le previsioni per oggi:

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali nevicate sulle Alpi occidentali fino a 500 metri. Al pomeriggio ancora cieli coperti ma senza precipitazioni; isolate nevicate sulle Alpi centrali dai 900 metri. In serata residui fenomeni sull'Appennino settentrionale con neve oltre i 1000 metri, ampie schiarite la notte ma con nebbie e foschie in Pianura Padana. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio con neve dai 1500 metri, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la notte tempo ancora instabile con piogge da isolate a sparse e neve sui rilievi fin verso i 1300-1500 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge ed acquazzoni sparsi, più intensi tra Cilento, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio ancora piogge lungo il litorale tirrenico, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite, specie sulle isole Maggiori. In serata e in nottata poche variazioni con residue piogge sui settori costieri tirrenici. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.