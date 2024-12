Allerta gialla al Sud: temporali in arrivo nel Messinese, maltempo anche in Calabria

Un’area di bassa pressione in movimento sull’Italia raggiungerà le regioni più meridionali, portando correnti settentrionali che oggi, domenica 15 dicembre, causeranno precipitazioni intense in alcune zone del Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che segnala, a partire dalla mattinata, la possibilità di piogge diffuse, talvolta sotto forma di rovesci o temporali, sulla Calabria, in particolare lungo i settori tirrenici, con un rapido coinvolgimento della Sicilia, soprattutto nelle aree tirreniche centro-orientali. Questi fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci, frequenti fulmini e raffiche di vento intense.

Per oggi è stata dichiarata un’allerta gialla per alcune zone di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e per tutta la Calabria.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, i temporali, alternati a brevi pause, colpiranno soprattutto la Calabria tirrenica centro-meridionale e il nord della Sicilia, con le maggiori intensità previste tra l’area orientale del Palermitano e il Messinese.