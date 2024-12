Meteo: perturbazione polare porta neve e pioggia sull'Italia. Verso un Natale artico

Le condizioni meteo in Italia sono attualmente influenzate da correnti fredde portate da una perturbazione di stampo polare, favorita dallo sbilanciamento dell’alta pressione sull'Atlantico. Un minimo di bassa pressione sta dando adito a precipitazioni sparse con annesso calo delle temperature e nevicate fino a quote basse sulle regioni del centro-sud (5-700 metri). Una breve tregua è attesa tra sabato e domenica pomeriggio, quando avremo condizioni meteo generalmente stabili. Tuttavia, da domenica sera, un nuovo impulso polare porterà maltempo e nevicate su gran parte della Penisola.

Per la settimana di Natale i modelli sembrano intravedere un periodo particolarmente dinamico e freddo, con nevicate a bassa quota specie al meridione e temperature inferiori alle medie. L’evoluzione meteo per Capodanno resta incerta, con possibilità di un nuovo afflusso polare o il ritorno dell’alta pressione. Ulteriori aggiornamenti seguiranno nei prossimi giorni.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve oltre i 500-700 metri, ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sulla Romagna e sulle Alpi altoatesine. In serata tempo in generale miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO Al mattino tempo instabile con piogge ed acquazzoni sparsi, neve in Appennino oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in abbassamento verso i 600-800 metri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve nelle zone interne fino a quote collinari, ampie schiarite altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo instabile con piogge su Isole Maggiori e regioni ioniche, neve sulle Sardegna oltre i 700-800 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1000-1200 metri, più asciutto sui settori adriatici. In serata migliora sulla Sardegna, ancora maltempo altrove con quota neve in calo fin verso i 600-900 metri. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud.