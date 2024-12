Notte di San Silvestro con nebbie fitte: calo termico alla Befana

Notte di San Silvestro con nebbie fitte e probabile calo termico verso l’Epifania, ma la fine del 2024 sarà complessivamente asciutta e serena. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fine 2024 e un inizio 2025 all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre.

Alta pressione in inverno significa però anche stabilità, ristagno di inquinanti e nebbie in pianura; dopo giornate con buona visibilità, si prevede un deciso peggioramento in val Padana e nelle valli del Centro con presenza di nebbie notturne a tratti anche fitte. Prudenza, quindi, anche all’ora del brindisi. Oltre alle nebbie non ci sarà molto da segnalare: il tempo sarà molto buono in montagna con temperature sopra la media del periodo, sarà gelido a tratti nei fondivalle e nelle pianure. In sintesi, le prossime ore vedranno un sole prevalente salvo foschie al Nord e sulle regioni adriatiche; è previsto un aumento delle nubi in Liguria e sulla Sardegna meridionale.