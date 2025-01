In arrivo due perturbazioni: l'Epifania sarà guastata dal maltempo

Sarà un Epifania guastata dal maltempo a causa di due perturbazioni. L'inizio del 2025, infatti, non sarà certo statico come lo sono stati gli ultimi giorni del 2024, segnati dalla la presenza dell’alta pressione delle Azzorre: fino alla Festa della Befana del 6 gennaio l’Italia vivrà una fase di maltempo, in attesa poi di una possibile ondata di gelo artico. Le previsioni sono di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', secondo cui le due perturbazioni saranno alimentate da aria polare in quota e sospinte da venti meridionali.

La prima ha già iniziato a interessare l'Italia venerdì 3 con piogge sull'Emilia Romagna, poi al Centro e quindi in Campania. Questo fronte instabile sfilerà velocemente verso il Sud peninsulare oggi, sabato 4 gennaio. L’aria fredda polare in quota favorirà la caduta della neve fin sopra i 900-1000 metri sui rilievi emiliano-romagnoli e dai 1400 metri sui rilievi del Centro. La seconda perturbazione si attiverà sul finire di domenica 5 compromettendo il giorno dell’Epifania.