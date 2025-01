Meteo: correnti fredde sull'Italia, possibili nevicate e temperature sotto la media

- Al Nord: Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne su tutti i settori; da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulla Romagna. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

- Al Centro: Sia al mattino che al pomeriggio attesi cieli sereni sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso tra Marche e Abruzzo. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino residue precipitazioni tra Basilicata, Calabria e Sicilia con neve in Appennino dai 500-700 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito, con deboli piogge tra Calabria e Sicilia. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Migliora nella notte ma con cieli coperti ovunque. Temperature minime in diminuzione ovunque, massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.