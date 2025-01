Meteo instabile: nuova ondata di maltempo nel fine settimana

Una perturbazione di matrice atlantica si muove sul Mediterraneo centrale interessando ancora il Sud e parte del Centro nelle prossime ore: tempo più asciutto al Nord ma sempre con molte nuvole. Fenomeni più intensi previsti tra pomeriggio e sera su Calabria e Sicilia. Tra giovedì e venerdì ecco un nuovo vortice depressionario muoversi dall’Atlantico verso il Mediterraneo occidentale, sprofondando poi verso il nord Africa. Nuvolosità in risalita verso la nostra penisola ma con fenomeni che interesseranno per lo più le regioni settentrionali, specie il Nord-Ovest, e la Toscana. E’ lo scenario disegnato dal Centro Meteo Italiano che conferma una nuova possibile ondata di maltempo per il meridione nel corso del primo weekend di febbraio, quando la circolazione depressionaria sul nord Africa risalirà verso nord: incertezza molto elevata a seguire con l’ipotesi freddo da est che al momento guadagna credibilità. PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD: Al mattino tempo stabile ma con nubi sparse, isolati fenomeni sulla Liguria. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni su Appennino settentrionale e Alpi orientali con neve a quote medie. In serata ancora tempo stabile con nuvolosità in aumento, piogge nella notte al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 900-1100 metri.

AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali fenomeni sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, maggiori schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni anche a carattere di temporale sui settori tirrenici, soleggiato sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento ma con residui fenomeni sulle regioni ioniche con neve sui rilievi a quote di media montagna. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD: Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni sulle regioni di nord-ovest; neve sulle Alpi occidentali dai 900-1000 metri. Al pomeriggio poche variazioni con precipitazioni più intense attese sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, variabilità asciutta altrove.