Meteo, nuovo peggioramento nel weekend con temporali intensi e possibili nubifragi su Sicilia e settori ionici della Calabria

L’Italia è in una fase di transizione meteorologica con un promontorio anticiclonico al Sud e una circolazione depressionaria in isolamento tra Mediterraneo occidentale e Algeria. Tra il pomeriggio e la serata di oggi ci sarà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo specie al settentrione, con piogge e neve in calo fino a 600-800 metri, mentre il Centro avrà nuvolosità e qualche pioggia e il Sud condizioni più stabili con temperature miti. Nel primo weekend di febbraio maltempo al Nord-Ovest e sabato con piogge e neve in montagna anche abbondante sulle Alpi nord-occidentali; domenica peggiora al Sud e sulle Isole con temporali intensi e possibili nubifragi su Sicilia, Sardegna e settori ionici. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono per la prima settimana del mese un calo delle temperature per l’espansione dell’alta pressione verso la Scandinavia, ma il vortice polare compatto limiterà le irruzioni fredde, lasciando spazio a un clima più fresco ma con pochi fenomeni.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD: Al mattino molte nubi con piogge sulla Liguria, spazi di sereno lungo l’arco alpino. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 1100 metri e oltre i 1600 in Appennino. Tra la serata e la notte maltempo diffuso e quota neve in calo sulle Alpi fino ai 600-800 metri.

AL CENTRO: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sulla Toscana e più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Umbria e Marche. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con ancora nuvolosità e piogge e più asciutto tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento sulla Sardegna. Temperature minime in lieve calo al Nord e al Sud ed in lieve rialzo al Centro e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo sul resto della Penisola.