Meteo, ecco l'antipasto della primavera: weekend mite e spunta il primo sole

Breve anticipo di primavera già da ieri, venerdì 21 febbraio, e almeno fino al prossimo weekend. Bel tempo e temperature più alte della media sono previste quasi ovunque. Fanno eccezione Toscana, Liguria e Sicilia, dove oggi è prevista qualche debole pioggia, e domani Liguria e parte del centronord. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Una storica ondata di gelo artico - spiega - ci ha sfiorati: dopo aver colpito tutta l’Europa Orientale con il freddo più intenso degli ultimi 20 anni, il gelo punta adesso il Medio Oriente e persino l’Egitto. In Italia il tempo migliora e le temperature risalgono». Ampie schiarite, secondo l’esperto, sono infatti previste ad iniziare dal Nord e dalla Toscana.

«Nelle prossime ore - aggiunge Tedici - avremo ancora qualche pioggia su Maremma, Lazio e basso versante tirrenico, un po' più diffusa sulla Sicilia; dal pomeriggio il cielo tornerà azzurro dal Nord alla Toscana con gli ultimi addensamenti tra Lazio e meridione associati a qualche ombrello aperto. Ma da venerdì scoppierà una breve fase primaverile, in anticipo di un mese». Il sole tornerà dominante su tutta la Penisola: «avremo più nubi - precisa - solo sulle Isole Maggiori dove il cielo sarà più grigio, come lo diventerà dal pomeriggio quello della Liguria». Tutto sommato, però, il tempo sarà buono e le temperature in aumento anche di 5-6 gradi nei valori massimi. "Toccheremo i 20 gradi sulle Isole Maggiori - continua Tedici - nonostante la maggiore nuvolosità sparsa, saliremo a 15-17°C anche al Centro (da Firenze a Terni fino a Roma); al Nord non riusciremo a salire molto sopra i 10°C a causa della nebbia notturna e di locali nubi basse in giornata». Il weekend sarà quindi salvo, ma da lunedì potrebbe arrivare un 'treno' di perturbazioni.