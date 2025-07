Meteo: nuova ondata di caldo, temperature oltre i 40 gradi al Sud

Giornata all’insegna del tempo per lo più stabile quella di oggi sull'Italia, con temperature non troppo oltre le medie del periodo. Una nuova ondata di caldo è però pronta a partire e lo farà sul finire del weekend . Avremo, infatti, una saccatura depressionaria in discesa sull'Europa occidentale che incentiverà un promontorio africano a risalire verso il Mediterraneo centrale. Ondata di caldo che sarà molto intensa nella prima metà della prossima settimana, soprattutto al Sud, dove le anomalie positive saranno anche nell’ordine dei 10 gradi . Temperature massime che specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia non dovrebbero faticare a raggiungere e localmente superare i +40 gradi . Meno caldo al Centro e ancora di più al Nord che dovrebbe anche vedere temporali specie a ridosso delle Alpi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano poi la fine dell'ondata di caldo nella seconda parte della settimana quando una saccatura dall’Atlantico dovrebbe farsi strada verso la nostra Penisola.

Previsioni meteo per oggi venerdì 18 luglio:

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Poche variazioni nel pomeriggio salvo qualche acquazzone su Alpi occidentali e Appennino settentrionale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola

Previsioni meteo per domani sabato 19 luglio:

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge su Alpi e regioni di Nord-Ovest, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi e Prealpi, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con residue piogge sui rilievi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesa nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli pienamente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud. Previsioni meteo per