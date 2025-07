Meteo, nuovo picco del caldo: fino a 44 gradi in Sicilia. Temperature in calo nel weekend

- AL NORD su Piemonte Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni su Alpi e Prealpi, asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con ancora piogge sparse sui medesimi settori; in serata persistono le precipitazioni e Alto Adige, specie sui rilievi; poco o irregolarmente nuvoloso altrove. - AL CENTRO Tempo stabile al mattino con qualche addensamento in transito tra Toscana e Umbria, sereno altrove. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata attese isolate precipitazioni sulle coste Tirreniche, migliora nel corso delle ore notturne. - AL SUD E SULLE ISOLE Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio; addensamenti sparsi in transito sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo. Temperature minime e massime stabili o in aumento al centro-sud, in lieve diminuzione al nord.

Previsioni meteo per domani:

- AL NORD Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge. Al pomeriggio instabilità in aumento al Nord-Ovest con acquazzoni e temporali soprattutto sulle Alpi ma con sconfinamenti sulle pianure. In serata e nella notte maltempo in movimento verso il Nord-Est mentre tende a migliorare al Nord-Ovest.

- AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni centrali con locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche schiarita tra Lazio e Abruzzo. In serata e nella notte nuvolosità in aumento con locali piogge specie sul versante tirrenico.

- AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo nuvolosità in transito sulla Sardegna con locali piovaschi. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto ovunque, cieli soleggiati e qualche addensamento sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità in transito sulla Sardegna con locali piogge.

Temperature minime e massime in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.