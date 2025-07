Meteo: break dell'estate fino al primo weekend di agosto

Il grande caldo è terminato su tutta la Penisola grazie ad una vasta saccatura che si estende sull'Europa centro-orientale, raggiungendo anche il Mediterraneo. Prossime ore con condizioni meteo instabili o perturbate in Italia, temporali anche intensi al Centro-Nord, in particolare su Nord-Est e settori del medio Adriatico. Prossimi giorni con aria piuttosto fresca per il periodo e temperature che si manterranno anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Nella seconda metà della settimana tempo ancora a tratti instabile, soprattutto per acquazzoni e temporali in sviluppo nelle ore pomeridiane, ma con temperature in ripresa e che si manterranno comunque in media o poco sotto. Break dell’estate che potrebbe dunque continuare anche all’inizio del prossimo mese. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi, intensi specie sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio maltempo che persiste soprattutto su Emilia Romagna e Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Tra la sera e la notte tornano condizioni di tempo stabile con nubi sparse, locali precipitazioni su Emilia Romagna.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare con piogge e acquazzoni sparsi possibili su tutti i settori. Al pomeriggio ancora instabilità diffusa con precipitazioni anche a carattere di temporale, specie sulle regioni adriatiche. In serata e nottata fenomeni che insistono sui settori adriatici, migliora altrove. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Campania. Al pomeriggio nessuna variazione con sole e velature in transito con locali piovaschi solo sulla Campania. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli poco nuvolosi, salvo locali piogge su Campania e Molise. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo. Previsioni meteo per domani: AL NORD Al mattino nubi sparse al Nord-Est con piovaschi su Alpi orientali e Romagna, ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni possibili su Alpi centro-orientali e Appennino, più stabile altrove. Tra la serata e la notte tempo prevalentemente stabile su tutte le regioni, con molti addensamenti al Nord-Ovest e ampie schiarite altrove.