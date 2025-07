Meteo: ancora qualche temporale ma il tempo va migliorando

Ancora qualche temporale sull'Italia ma il tempo sta per migliorare. Una saccatura depressionaria si muove sui settori centro-orientali del continente interessando anche il Mediterraneo. Correnti fresche e instabili porteranno nelle prossime ore acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del medio versante adriatico.

I prossimi giorni vedranno una lenta ripresa delle temperature, che però per tutta la settimana resteranno di poco al di sotto delle medie del periodo. Condizioni meteo più stabili ma sempre con possibilità di fenomeni soprattutto di stampo pomeridiano. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per il primo weekend di agosto si conferma l’arrivo di una nuova saccatura sul Mediterraneo centrale con tempo in peggioramento a partire dal Nord. Migliora nella prima settimana di agosto con l’espansione dell’alta pressione.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 30 luglio:

AL NORD - Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali con tempo asciutto, locali piogge sui settori prealpini centro-orientali. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, più stabile altrove. Migliora dalla serata.