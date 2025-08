Meteo: primo weekend di agosto con possibili piogge, poi migliora

Con l’arrivo della prossima settimana poi, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una rimonta dell’alta pressione verso i settori occidentali del continente, con caldo in aumento tra Penisola Iberica e Francia. Condizioni meteo più stabili in Italia ma comunque con temperature in linea con le medie almeno fino a metà settimana. A seguire ecco che potrebbe tornare il caldo africano con temperature ben più elevate.

Previsioni meteo per oggi: AL NORD - Al mattino molte nubi con piogge da isolate a sparse tra Lombardia e Triveneto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sulle Alpi ed in sconfinamento sulle pianure specie al Nord-Est. In serata e nella notte nuvolosità in aumento con associate piogge da isolate a sparse su gran parte del Nord. AL CENTRO - Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio un pò di instabilità in Appennino con nuvolosità in sviluppo e locali acquazzoni o temporali specie tra Lazio e Abruzzo, ancora soleggiato altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne Peninsulari ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime in generale rialzo salvo una lieve flessione sulle Isole Maggiori, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD - Al mattino molta nuvolosità con piogge e temporali sparsi associati, soprattutto al Nord-Est. Al pomeriggio insiste il maltempo su Triveneto e Romagna, più asciutto altrove con temporali relegati ad Alpi e Appennino. In serata tempo in miglioramento, ma nuove piogge attese nella notte al Nord-Ovest.

AL CENTRO - Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con sole prevalente, salvo dei piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo anche su Umbria e Marche. In serata e nella notte ancora dei fenomeni tra Umbria e Marche, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo salvo una lieve flessione negativa al Nord, massime in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domenica:

AL NORD - Nubi sparse e schiarite al mattino al Nord con piogge sparse sull'Emilia Romagna, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con maggiori spazi di sereno su tutte le regioni.

AL CENTRO - Tempo instabile al mattino sulle regioni del Centro con piogge e acquazzoni su Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio fenomeni anche temporaleschi che si spostano verso Lazio e Abruzzo. Migliora in serata con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo asciutto al mattino sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento con locali fenomeni nel pomeriggio su Molise e Puglia, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo residue piogge sulla Puglia. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in calo al Centro-Sud e in aumento al Nord.