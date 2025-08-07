Meteo: l'anticiclone si rinforza, temperature in aumento nel weekend. Il caldo protagonista fino a Ferragosto

Ondata di caldo nelle prossime ore su Europa e Mediterraneo, dove si va espandendo e rafforzando un robusto campo di alta pressione. Aria calda di matrice africana inizierà ad affluire sulla nostra Penisola soprattutto nel secondo weekend di agosto, portando temperature anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie. Non andrà meglio sull'Europa centro-occidentale dove le anomalie positive saranno anche nell’ordine dei 10 gradi.

Nel corso della prossima settimana, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci indicano condizioni meteo per lo più asciutte sulla nostra Penisola, ad eccezione di qualche temporale in sviluppo sulle Alpi e più localmente lungo l’Appennino. Il grande protagonista che ci accompagnerà comunque almeno fino al Ferragosto sarà il caldo, intenso e prolungato per l’Italia. Al momento non si scorgono infatti segnali di cambiamento almeno fino al termine della seconda decade del mese.

Oggi al Nord, giornata all’insegna del bel tempo, con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori; in serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo, con tempo stabile e prevalenza di cieli sereni ovunque. Al Centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente; al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori, mentre in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle isole, tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni; al pomeriggio qualche nube tra Puglia, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato sulle altre regioni, e in serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo da Nord a Sud.