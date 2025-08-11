Meteo: caldo senza tregua fino a Ferragosto e oltre. Temperature di 8 gradi sopra la media

L’Italia è interessata da un robusto anticiclone che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell’Europa, favorendo l’afflusso di aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature risultano in questi giorni fino a 6-8 C sopra le medie del periodo, con punte oltre i 40 C attese soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con rischio di locali acquazzoni o temporali solo su Alpi e, occasionalmente, lungo l’Appennino.

Questa fase temporale potrebbe rappresentare l’ondata di calore più intensa dell’estate, con valori elevati destinati a persistere ancora per diversi giorni. Secondo le ultime proiezioni modellistiche, il caldo si manterrà oltre le medie stagionali almeno fino al terzo weekend di agosto, per poi avviarsi lentamente verso un declino. Al momento non si intravedono segnali di cambiamenti circolatori importanti che possano portare a un raffrescamento rapido e significativo.