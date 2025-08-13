Meteo: ancora caldo africano, ma a Ferragosto possibili temporali su Calabria e Sicilia

Un vasto anticiclone di matrice sub-tropicale si trova disteso su gran parte del continente europeo e sul Mediterraneo, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa sui settori orientali dell’Europa e alimentato dalla risalita di aria molto calda dal continente africano, favorito dalla presenza di una circolazione depressionaria sul medio Atlantico. Questo flusso di aria calda sta portando importanti anomalie termiche soprattutto sull'Europa centro-occidentale, fino a 12 gradi sopra media sulla Francia e con bolla calda che nei prossimi giorni si sposterà verso est prima sull'Europa centrale e poi sulla Penisola Balcanica con anomalie termiche positive anche di 10 gradi. Anche sull'Italia atteso caldo intenso con temperature fino a 6-8 gradi sopra media che porteranno le massime a sfiorare i +40 C sia nelle zone interne del Centro-Sud che in Pianura Padana e con notti tropicali. Aria fresca in quota presente sul Mediterraneo centrale favorirà però anche lo sviluppo di temporali pomeridiani sulle Alpi, in Appennino e settori interni del Centro-Sud e delle Isole Maggiori.

Per Ferragosto attesa una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva sulle regioni meridionali, con possibilità di fenomeni anche intensi specie tra Sicilia e Calabria. Ancora incertezza per il seguito, ma gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano caldo intenso sul Mediterraneo fino al weekend, mentre a seguire possibile elevazione dei massimi di pressione verso le alte latitudini, favorendo la discesa di aria più fresca dai quadranti nord-orientali anche sulla nostra Penisola con temperature che si riporterebbero su valori più vicini alle medie del periodo. Previsioni meteo per oggi 13 agosto AL NORD - Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l’arco alpino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nottata residua instabilità con isolati fenomeni in movimento verso le pianure.

AL CENTRO - Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In serata e nottata torna la stabilità con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne sia delle regioni Peninsulari che delle Isole Maggiori. Migliora dalla serata con disturbi nuvolosi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale e sereno altrove. Temperature minime per lo più stazionarie o in lieve calo sulle regioni centrali, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.