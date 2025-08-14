Meteo: ancora caldo africano, ma a Ferragosto possibili temporali su Calabria e Sicilia

Anche sull'Italia atteso caldo intenso con temperature fino a 6-8 gradi sopra media che porteranno le massime a sfiorare i +40 C sia nelle zone interne del Centro-Sud che in Pianura Padana e con notti tropicali. A ria fresca in quota presente sul Mediterraneo centrale favorirà però anche lo sviluppo di temporali pomeridiani sulle Alpi, in Appennino e settori interni del Centro-Sud e delle Isole Maggiori .

Per Ferragosto attesa una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva sulle regioni meridionali, con possibilità di fenomeni anche intensi specie tra Sicilia e Calabria.

Ancora incertezza per il seguito, ma gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano caldo intenso sul Mediterraneo fino al weekend, mentre a seguire possibile elevazione dei massimi di pressione verso le alte latitudini, favorendo la discesa di aria più fresca dai quadranti nord-orientali anche sulla nostra Penisola con temperature che si riporterebbero su valori più vicini alle medie del periodo.

Previsioni meteo per oggi 14 agosto

AL NORD - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio piogge e temporali sui rilievi alpini e sull'Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni; maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata torna la stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle zone interne sia delle regioni Peninsulari che delle Isole Maggiori. Tempo in miglioramento dalla sera con addensamenti sparsi sulle regioni peninsulari, sereno tra Calabria e isole maggiori.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento altrove; massime stabili o in rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud.