Meteo: temperature massime in calo, piogge sparse sull'Italia. Regge il sereno tra Calabria e Sicilia

Fine settimana con temperature massime intorno ai 29-30 C e acquazzoni sparsi in diverse regioni del Paese.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano oggi avremo al Nord al mattino piogge sparse al Nord-Est, stabile altrove con sole prevalente. Al pomeriggio torna protagonista l’instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino. In serata e nella notte precipitazioni in estensione alle pianure. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Centro: Al mattino locali piovaschi tra Lazio e Abruzzo, stabile altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni tra Umbria e Toscana. Piogge in arrivo nella notte sulle Marche. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderate dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.