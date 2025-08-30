Previsioni Meteo: in Calabria e Sicilia fine agosto instabile, l'inizio di settembre con sole e 37 gradi

Altre 18 ore in compagnia del flusso instabile nord atlantico con temperature in calo, un pò di vento e rovesci sparsi; poi tornerà l’Estate. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un sabato piuttosto incerto, dapprima al Nord e in Toscana, poi verso il resto del Centro e localmente al Sud.

Fino al primo mattino ci saranno rovesci in Lombardia, Nord-Est, Liguria di Levante e versante tirrenico, poi a macchia di leopardo su buona parte del Centro-Sud e ancora Triveneto ed Emilia Romagna; dal pomeriggio gli scrosci, alternati ad ampie fasi soleggiate, si limiteranno a bagnare la fascia orientale, un pò più intensi sulla Puglia e il Friuli Venezia Giulia.

Meteo di fine agosto: perturbazione in esaurimento

Poi, la perturbazione collegata all’uragano Erin si esaurirà. L'ultima domenica di agosto sarà soleggiata e con temperature gradevoli. Anche al Sud non ci sarà più il caldo africano che a metà settimana ha portato 40-41°C specie tra Sardegna e Sicilia.