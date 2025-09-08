Meteo: oggi tempo stabile, da domani piogge e temporali diffusi

Oggi tempo stabile ma in arrivo piogge e temporali diffusi. Situazione sinottica all’inizio di questa seconda settimana di settembre che vede ancora un modesto promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Condizioni di tempo asciutto in Italia ma con un po' di nuvolosità in transito, qualche pioggia dalla serata al Nord-Ovest. I prossimi giorni vedranno invece una saccatura depressionaria spostarsi dal Mediterraneo occidentale verso est. Peggioramento meteo che martedì interesserà soprattutto il Nord Italia con piogge e temporali sparsi, fenomeni possibili anche sulla Toscana mentre altrove avremo ancora tempo stabile. Apice del maltempo che, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, dovrebbe essere nella giornata di mercoledì quando sul Centro-Nord avremo le precipitazioni più intense, localmente anche a carattere di nubifragio. Temperature al momento di qualche grado sopra media, in calo nella seconda parte della settimana con valori poco sotto media. A seguire sembra comunque probabile una nuova espansione dell’alta pressione.

Previsioni meteo per oggi 8 settembre AL NORD Giornata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare al Nord-Ovest e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e locali piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte poche variazioni con nuvolosità irregolare in transito e tempo asciutto, salvo locali piovaschi su Alpi occidentali e Liguria.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo ancora asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi, salvo isolati piovaschi possibili sulle coste della Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori del Sud con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli nuvolosi sulla Sardegna e qualche velatura sulle altre regioni.