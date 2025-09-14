Meteo, in arrivo alta pressione: aumentano le temperature in tutta Italia

Alta pressione in ripresa sull'Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, «la giornata di domenica prevede un miglioramento del tempo per l’allontanamento verso levante dell’impulso instabile. Al mattino sono attesi addensamenti su Liguria, alta Toscana e Triveneto, con occasionali acquazzoni sull'Alto Adige e levante ligure. Nubi medio-alte di passaggio anche sulle regioni centrali, Sardegna, Campania e Molise con occasionali acquazzoni sull'alta Toscana.

Nel corso del pomeriggio tempo mediamente asciutto su tutta l’Italia, ma con schiarite alternate ad addensamenti medio-alti». Le temperature «tenderanno a subire un ulteriore lieve aumento al sud e Sicilia con picchi fino a +32/+33 C sull'Isola orientale, Basilicata e Puglia, mentre valori più contenuti lungo le coste adriatiche, tirreniche e Sardegna occidentale dove difficilmente si supereranno i +27/+28 C».

Valori quindi dal sapore tardo estivo e che si manterranno al di sopra delle medie climatologiche. Nel corso della prossima settimana «l'alta pressione subirà un deciso rinforzo sull'Europa ed il bacino del Mediterraneo, determinando una fase stabile e con temperature miti anche sull'Italia. Da segnalare solo un rapido impulso instabile che nella giornata di martedì lambirà l’estreme regioni di Nordest»