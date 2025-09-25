Meteo, la tregua dal maltempo durerà poco: nuovo peggioramento nel weekend da Nord a Sud

Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, in giornata il sole tornerà a fare capolino al Centrosud salvo in Toscana; al Nord avremo ancora nubi sparse e qualche acquazzone con temperature in sensibile calo fino al mattino. «Da venerdì 26 - spiega - è previsto un peggioramento su gran parte del settentrione e in Alta Toscana; altre piogge non sono escluse tra le Isole Maggiori. Sabato gli ombrelli saranno ancora aperti al Nord, su gran parte della fascia adriatica e al Sud, seppur con schiarite. Non si escludono locali acquazzoni più intensi su Emilia Romagna, fascia adriatica e ionica. Le temperature saranno ovunque sotto la media del periodo. L’ultima domenica di settembre, infine - aggiunge il meteorologo - proverà a rialzare la testa contro il maltempo: al Nord tornerà il sole, sulla fascia tirrenica prevarranno le schiarite ma, attenzione, altri rovesci persistenti colpiranno tutta la fascia adriatica».