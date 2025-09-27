Maltempo: allerta arancione in Lombardia, gialla in Sicilia e Calabria

Allerta arancione in Lombardia e gialla in 6 regioni, piogge e temporali al sud. E’ quanto segnala la Protezione civile, spiegando che una struttura depressionaria interesserà le estreme regioni del sud con precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede, dalle prime ore di questa mattina, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e in estensione nel corso della mattina alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi allerta arancione su un settore di Lombardia e allerta gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, parte di Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria.