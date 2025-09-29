Meteo, da mercoledì 1 ottobre irruzione di aria gelida con rovesci e temporali

Breve tregua dal maltempo sull'Italia nella giornata di oggi ma poi, a partire da mercoledì 1 ottobre, le condizioni meteo peggioreranno con l’arrivo di temporali e forti venti. E’ la previsione di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un’ampia stabilità meteorologica e tanto sole su gran parte del Paese, regalando una fase piacevole ma di breve durata. Soltanto sul Triveneto, si sentirà già l’influenza del prossimo peggioramento, con la possibilità di locali rovesci.

Da mercoledì 1 ottobre è però prevista una decisa irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia. Si tratta di una massa d’aria continentale, insolitamente precoce e fredda, che precipiterà verso l’Italia, innescando una fase di maltempo molto particolare. Questo massiccio afflusso di correnti orientali non porterà solo temporali e possibili grandinate a causa del forte scontro tra masse d’aria, specialmente al Centro-Sud. Si prevede anche un crollo delle temperature eccezionale per il periodo.