Maltempo: venti forti al Centro-Sud, allerta gialla in sei regioni

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte, su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione, dalle prime ore di domani giovedì 2 ottobre, a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mareggiate lungo coste esposte.

Dal pomeriggio di domani, giovedì 2 ottobre si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.