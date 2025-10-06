Meteo, arriva l'ottobrata: tanto sole e caldo in aumento fino a 25°C

Torna l’anticiclone sull'Italia, portando sole e temperature miti almeno fino al prossimo week end. Dopo il passaggio instabile e ventoso della perturbazione nordatlantica che ha attraversato l’Italia domenica 5 ottobre, la pressione è in deciso aumento. A confermarlo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it: «Nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, ovvero un periodo più stabile e anche più mite dovuto all’espansione dell’anticiclone. I prossimi giorni quindi trascorreranno all’insegna di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Soltanto sul versante adriatico meridionale in cui soffieranno ancora forti venti da nord, potranno esserci delle veloci precipitazioni». Con l’arrivo dell’anticiclone anche le temperature aumenteranno gradualmente, spiega l’esperto. «I valori termici massimi a partire da martedì 7 saliranno fino a superare i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25°C a Firenze e a Roma. Questa situazione di calma atmosferica verrà solamente disturbata in Sardegna quando arriveranno delle piogge giovedì e venerdì». L’anticiclone, conclude Sanò, «dovrebbe riuscire a proteggere l’Italia fino al weekend dell’11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento».