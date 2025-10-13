Meteo: dopo un week end caldo severa fase di maltempo al Sud

Il vasto campo di alta pressione sull'Europa occidentale, che ha garantito condizioni di tempo stabile nel weekend, cambierà nel corso della prossima settimana, riferisce Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, con l'arrivo di un nuovo impulso freddo in discesa dal Nord Europa che andrà a rinvigorire una vasta area depressionaria tutt'ora presente sul bacino del Mediterraneo «favorendo la formazione di un nuovo e potente ciclone che trarrà ulteriore energia dalle acque ancora miti dei nostri mari».

«La traiettoria esatta del vortice - spiega Gussoni - è ancora in fase di definizione, ma le proiezioni più aggiornate indicano un possibile impatto diretto su Sicilia e Sardegna, già a partire da mercoledì 15 ottobre. Su queste regioni, e in parte del Sud peninsulare, sono attese precipitazioni intense e persistenti, con alta probabilità di temporali violenti e, localmente, nubifragi».

Le previsioni

Lunedì 13. Al Nord: qualche nuvola in più. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: nubi sparse, specie in Sardegna.