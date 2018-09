Migranti: Macron, a Salisburgo portiamo soluzioni progressiste

BRUXELLES - "Al summit di Salisburgo porteremo delle soluzioni concrete, delle soluzioni progressiste" sul tema dei migranti, "soluzioni che sono le più efficaci, senza alcuna ingenuità". E' quanto ha affermato oggi il presidente francese Emmanuel Macron - scrive l'agenzia Belga - al vertice che si è tenuto in Lussemburgo fra i capi di stato e di governo di Francia e del Benelux, il premier del Belgio, Charles Michel, del Lussemburgo Xavier Bettel e olandese Mark Rutte. L'incontro al castello di Bourglinster tra i quattro leader per fare il punto sulle soluzioni da portare al summit che si terrà in Austria il prossimo 20 settembre sul tema dei migranti. Sarà questa l'occasione, ha ribattuto Michel "per smascherare le contraddizioni dei populisti europei, che si presentano uniti con soluzione semplicistiche, ma che in realtà sono totalmente opposte e dunque inefficaci".

