Apple: via libera Ue ad acquisizione Shazam

BRUXELLES - Via libera da parte dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Shazam da parte di Apple. Bruxelles aveva aperto un'indagine lo scorso aprile temendo che l'operazione riducesse la scelta per la musica diffusa online. "Dopo un'approfondita analisi dei dati musicali e degli utenti, abbiamo trovato che la loro acquisizione da parte di Apple non ridurrà la concorrenza nel mercato della musica digitale in streaming", ha dichiarato la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager.

La Commissione Ue, dopo la sua analisi e il confronto con gli attori del settore, ha concluso che "la fusione non impatterebbe in modo negativo la concorrenza" sul mercato europeo, in quanto Apple e Shazam "offrono principalmente servizi complementari che non competono tra loro". Cupertino, infatti, ha 'Apple music' che è il secondo servizio di musica in streaming al mondo dopo Spotify, mentre Shazam è l'app leader per il riconoscimento dei pezzi musicali. "I dati sono un elemento chiave nell'economia digitale, quindi dobbiamo rivedere attentamente le transazioni che portano all'acquisizione di importanti serie di dati, inclusi quelli potenzialmente sensibili dal punto di vista commerciale, per assicurare che non restringano la concorrenza", ha spiegato Vestager.

L'indagine aperta dai suoi servizi lo scorso 23 aprile faceva seguito a una lettera di sette Paesi tra cui l'Italia (con Austria, Francia, Islanda, Norvegia, Spagna e Svezia) in cui si sollevavano preoccupazioni per l'operazione. Questa ha invece trovato che la nuova entità "non sarebbe in grado di escludere fornitori concorrenti di servizi di musica in streaming accedendo a informazioni commercialmente sensibili sui loro consumatori", perché "non aumenterebbe materialmente la capacità di Apple di prendere di mira gli appassionati di musica e qualsiasi comportamento finalizzato a far passare i consumatori al suo servizio avrebbe solo un impatto trascurabile". Inoltre "non riuscirebbe" nemmeno a tagliare fuori concorrenti "restringendo l'accesso all'app Shazam", in quanto questa "ha un'importanza limitata come punto 'ingresso ai servizi di musica in streaming dei concorrenti di Apple".

Infine, l'integrazione dei dati degli utenti di Apple con quelli di Shazam "non conferirebbe un vantaggio unico sul mercato" alla nuova entità, in quanto "i dati di Shazam non sono unici e i concorrenti di Apple avrebbero ancora l'opportunità di accedere e usare database simili". Da qui la conclusione dell'Antitrust Ue che la fusione Apple-Shazam "non solleva preoccupazioni di concorrenza". Allo stesso tempo, però, Bruxelles ricorda che il via libera dell'Antitrust "non solleva le società dal rispetto di tutte le rilevanti leggi sulla protezione dei dati" personali.

