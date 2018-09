Dazi: lunedì incontro a Bruxelles Malmstroem-Lighthizer

BRUXELLES - Lunedì si terrà un incontro bilaterale a Bruxelles tra la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem e il rappresentante Usa al commercio Robert Lighthizer. Obiettivo, fare il punto politico della situazione sulle discussioni in corso sui dazi e sugli altri nodi commerciali tra Ue e Usa nel quadro del Gruppo di lavoro lanciato dopo l'incontro a Washington tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Non sono attese decisioni né annunci, in quanto si tratta ancora di mettere a fuoco se ci sono i margini di manovra per iniziare un vero e proprio negoziato - per cui la Commissione ha bisogno di un mandato da parte dei 28 - sui temi delineati dalla dichiarazione congiunta del 25 luglio.

© Riproduzione riservata