Copyright: Tajani, non c'è alcuna minaccia

STRASBURGO - "Sul copyright si deve fare chiarezza, non c'è nessuna minaccia a Wikipedia, non c'è nessuna minaccia alla libertà nel testo che viene votato dal Parlamento, anzi c'è una richiesta di dare delle regole chiare per garantire la libertà, per garantire l'identità europea, per garantire il prodotto europeo" e anche "i consumatori che devono avere notizie certe, non fake news". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani.

"Mi pare inaccettabile le pressioni che stiamo subendo con migliaia e migliaia di mail che vengono chissà da dove, alcune anche fuori dall'Ue, per condizionare il voto dei deputati - ha aggiunto Tajani - i deputati devono essere liberi".

