STRASBURGO - "Chiedo ai membri del Ppe di seguire la loro coscienza. Siamo in una battaglia esistenziale per la sopravvivenza del progetto europeo. Orban ha detto in una conferenza stampa con Salvini che vuole distruggere la nostra Unione. Per amore europeo, abbiamo bisogno di fermarlo". Così in un tweet il leader dei Liberali al Pe, Guy Verhofstadt.

