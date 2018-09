Brasile, l'Stf vota contro il ricorso per la scarcerazione di Lula

"No" alla scarcerazione dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Lo ha stabilito la maggioranza dei magistrati del Supremo Tribunale Federale (Stf) respingendo il ricorso presentato dagli avvocati di Lula. Lo rende noto l'Angencia Brasil. La votazione è stata effettua attraverso le cosiddette plenarie virtuali, in cui i magistrati possono decidere su questioni di giurisprudenza già consolidata.

Lula, che dallo scorso aprile sconta una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio, resterà in carcere finché non saranno esauriti i ricorsi sulla sentenza. Intanto, a meno di cinque ore dalla scadenza del periodo concesso per dare una risposta al ricorso, i voti contrari sono già 7 e quelli a favore solo uno su un totale di 11 membri dell'alta corte.

