Morto il presidente del Vietnam Tran Dai Quang

Il presidente vietnamita Tran Dai Quang è morto in ospedale a causa di una grave malattia. Aveva 61 anni. Quang aveva ospitato il presidente Usa Donald Trump durante la sua prima visita di Stato al Paese comunista l'anno scorso.

La sua ultima apparizione pubblica era stata mercoledì scorso in un incontro del Politburo del Partito Comunista e un ricevimento per una delegazione cinese. Quang non era apparso in pubblico per oltre un mese

l'anno scorso, sollevando speculazioni sulla sua salute. Era stato eletto presidente nell’aprile 2016.

