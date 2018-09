L'ira di Trump contro il viceministro della giustizia: "Sradicare il fetore persistente"

Il presidente Usa Donald Trump attacca frontalmente il viceministro alla giustizia: "Bisogna sradicare il fetore persistente al Dipartimento della giustizia". Sono le dure parole del tycoon durante un comizio in Missouri commentando le rivelazioni del New York Times secondo cui il viceministro della Giustizia, Rod Rosenstein, voleva intercettare segretamente il presidente con lo scopo di rimuoverlo dall'incarico. "Ci sono persone dannose di cui dobbiamo disfarci", ha aggiunto il tycoon.

Il viceministro avrebbe proposto nel 2017 di indossare una cimice per registrare segretamente il presidente Trump durante gli incontri alla Casa Bianca. Rosenstein avrebbe inoltre affermato più volte nel corso di riunioni di lavoro di essere in grado di convincere alcuni membri del governo a rimuovere Trump per "manifesta incapacità di governare", attraverso il ricorso al 25mo emendamento della Costituzione americana.

Il New York Times cita diverse fonti del Dipartimento di giustizia e dell'Fbi. Si tratta del secondo scoop in poche settimane del quotidiano, dopo la pubblicazione della lettera di un anonimo alto funzionario Usa che parla di una "resistenza silenziosa" all'interno dell'amministrazione, per limitare i danni del tycoon.

© Riproduzione riservata