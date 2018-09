"Asia Argento mi ha violentato", Jimmy Bennett show a 'Non è l'Arena'

"Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto completo". Jimmy Bennett, il giovane attore che accusa l'attrice italiana ha parlato in una lunga intervista con Massimo Giletti durante la trasmissione "Non è l'Arena" in onda su La7.

"Leviamo il velo sull'ipocrisia di Asia - ha aggiunto Bennett - C'è una perfetta corrispondenza tra il suo schema e lo schema Weinstein. Anche Asia ha abusato del proprio potere. Mi ha incontrato in un hotel per dimostrarlo e io avevo 17 anni e non mi sarei mai aspettato una cosa del genere".

I fatti risalgono a 5 anni fa e hanno fatto scalpore sia perché all'epoca Bennett era minorenne, sia perché Asia Argento è stata una delle promotrici della campagna #Metoo e una delle grandi accusatrici di Harvey Weinstein.

