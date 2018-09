Donna francese voleva unirsi ad al Qaeda, fermata in Turchia

Le unità antiterrorismo della polizia turca hanno arrestato una cittadina francese sospettata di prepararsi a entrare illegalmente in Siria per unirsi a un gruppo legato ad al Qaeda.

La donna, identificata come Prescillia C., aveva trovato rifugio nel quartiere periferico di Bahcelievler a Istanbul presso un affiliato turco all’organizzazione jihadista, anch’egli finito in manette. Secondo il quotidiano filo-governativo Sabah, gli agenti l'hanno fermata alla stazione degli autobus mentre era in

procinto di partire per la provincia meridionale di Adana, da cui poi avrebbe voluto proseguire verso la Siria.

La donna è stata successivamente trasferita sotto la custodia delle autorità francesi a Istanbul. Secondo le cifre ufficiali, dall’inizio del conflitto sono oltre cinquemila i sospetti fermati dalla Turchia mentre

cercavano di unirsi a gruppi jihadisti in Siria e Iraq, soprattutto l’Isis.

