La Corea del Nord attacca gli Usa: "Senza fiducia non rinunciamo al nucleare"

Nonostante i progressi di Pyongyang per costruire la fiducia con gli Usa, la Corea del Nord non vede azione corrispondente da Washington. Lo ha detto il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Yong-ho, all’Assemblea Generale Onu.

«Al contrario, gli Usa insistono sul fatto che prima deve avvenire la denuclearizzazione e aumentano la pressione con le sanzioni, ma la percezione che le sanzioni possano metterci in ginocchio è irrealizzabile» e le misure restrittive «aumentano la sfiducia», ha aggiunto.

Il ministro Ri Yong-ho ha poi ribadito sul palco dell’Onu che l’impegno del governo di Pyongyang ad attuare l’accordo con Washington «è incrollabile», e l’impegno per la denuclearizzazione «fermo e solido». Ma, ha aggiunto il ministro degli esteri nordcoreano, «è possibile solo se gli Usa faranno sì che abbiamo fiducia in loro». «La ragione del recente stallo è dovuta al fatto che gli Stati Uniti utilizzano metodi coercitivi, letali per la costruzione della fiducia», ha ribadito Ri.

