Il Nobel per la Pace 2018 è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad

Sono il ginecologo congolese Denis Mukwege e l'attivista yazida Nadia Murad i vincitori del premio Nobel 2018. I riconoscimenti sono stati assegnati per la loro lotta contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra.

Denis Mukwege è un medico che ha trascorso gran parte della sua vita aiutando le vittime delle violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo mentre Nadia Murad è una delle tremila donne yazide vittime di abusi da parte dell'Isis.

L'Accademia svedese, nella motivazione, spiega che "Mukwege e il suo staff hanno curato migliaia di vittime". "Ha ripetutamente condannato l'impunità per gli stupri di massa e ha criticato il governo congolese e - sta scritto -quelli di altri Paesi per non aver fatto abbastanza per fermare l'uso della violenza sessuale contro le donne come arma di guerra".

Nadia Murad, invece, "è stata vittima e testimone degli abusi e ha dimostrato un coraggio raro nel raccontare le proprie sofferenze e parlare a nome di altre vittime".

