Nel mondo 263 milioni di bambini senza scuola, mancano 69 milioni di insegnanti

Nonostante un aumento generale nell'accesso all'istruzione, oltre 263 milioni di bambini e giovani nel mondo non vanno a scuola. Un impressionante numero di 617 milioni di bambini e adolescenti - circa il 60% a livello globale - non hanno appreso capacità di lettura e matematica di base.

I bambini più poveri e marginalizzati, fra cui coloro che vivono in zone colpite dal conflitto, sono maggiormente a rischio sia di rimanere fuori dalla scuola, sia di frequentarla, ma imparare molto poco".

A ricordarlo sono Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell'UNESCO, Guy Ryder, Direttore Generale dell'ILO, Henrietta H. Fore, Direttore Generale dell'UNICEF, Achim Steiner, Amministratore dell'UNDP e David Edwards, Segretario Generale di Education International, in un documento congiunto diffuso in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, che si celebra oggi.

Far fronte a questa drammatica situazione - precisano nel documento - richiederà "una maggiore offerta a livello globale di insegnanti qualificati - circa 69 milioni in più".

"La carenza di insegnanti sta ostacolando gli sforzi per ottenere un'istruzione equa, inclusiva e di qualità per tutti, in particolare nei paesi afflitti da povertà diffusa e crisi protratte, e nelle regioni in cui la popolazione giovane sta crescendo rapidamente. Per rispondere alla domanda di nuovi insegnanti, le autorità per l'istruzione spesso impiegano persone con poca o senza alcuna formazione o abbassando i requisiti professionali".

Ad alcuni insegnanti viene chiesto di insegnare materie per le quali non hanno una formazione didattica. Nei paesi a basso reddito, rispondere alla mancanza di insegnanti ha significato aumentare drasticamente la grandezza delle classi, con un impatto devastante sulla qualità dell'istruzione e sul carico di lavoro degli insegnanti.

Come risultato, i bambini maggiormente marginalizzati ed esclusi tendono ad essere formati dagli insegnanti con meno esperienza, che potrebbero avere un contratto temporaneo e non ricevere nessuna formazione prima di prendere servizio o durante il lavoro.

Gli insegnanti disponibili a lavorare in contesti di emergenza o di crisi potrebbero non essere formati per rispondere ai bisogni complessi dei bambini vulnerabili, in particolare le bambine, che sono state costrette a lasciare le loro case a causa di conflitti armati, violenze o disastri naturali.

