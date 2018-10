Fallisce in Romania il referendum contro le nozze gay

In Romania è fallito per la scarsa affluenza alle urne il referendum sulla famiglia tradizionale e contro le nozze gay, voluto da gruppi ultraconservatori omofobi e fortemente sostenuto dalla Chiesa ortodossa locale. Alla chiusura dei seggi questa sera alle 21 locali (20 italiane), la consultazione svoltasi ieri e oggi ha fatto registrare - secondo dati ancora non ufficiali - una partecipazione bassissima, inferiore al 20%.

Un dato questo lontano dal 30% minimo richiesto per dare validità al referendum. Nonostante il governo abbia cercato di garantire la partecipazione al voto spalmando la tornata referendaria su due giorni, e nonostante il massiccio coinvolgimento della Chiesa ortodossa, con in testa lo stesso patriarca Daniel, i romeni hanno in gran parte disertato le urne, rendendo quindi non valida la consultazione. Un risultato questo molto gradito alla popolazione Lgbt, che aveva invitato al boicottaggio e che temeva un rafforzamento della già presente forte discriminazione nella società romena. L'obiettivo dei fautori del referendum era emendare la costituzione definendo il matrimonio 'una unione tra un uomo e una donnà e non più una 'unione tra coniugi', la definizione attualmente vigente.

La giornata di ieri era stata un’autentica delusione per la 'coalizione per la famiglià che aveva raccolto le firme per il referendum. Soltanto il 5,72% si era recato infatti alle urne. Leggermente più alta l’affluenza oggi, ma non al punto da poter garantire il superamento del quorum, abbassato nel 2014 dal governo socialdemocratico di Victor Ponta al 30%. Si tratta di una sconfitta netta per le associazioni e le forze politiche (Psd, il partito di governo, e Pnl in primis) favorevoli al sì, per il patriarca Daniel e la chiesa ortodossa che nei giorni precedenti alle votazioni aveva fatto una massiccia campagna elettorale a favore del sì, schierandosi apertamente contro i matrimoni e le unioni tra omosessuali, e in definitiva per i settori conservatori e tradizionalisti della società romena, spesso coinvolta in notizie di cronaca relative ad aggressioni agli omosessuali.

La sconfitta al referendum pone il governo, che lo aveva approvato a settembre con un’ordinanza d’urgenza, in una condizione molto scomoda nei confronti dell’opinione pubblica. I socialdemocratici romeni, che hanno già subito aspre critiche dai loro colleghi europei per l’approvazione di un referendum dai toni apertamente omofobi, sono sotto stretta sorveglianza della Ue per la corruzione dilagante (domani si attende la seconda condanna definitiva per corruzione per il leader socialdemocratico Liviu Dragnea), e ad agosto hanno dovuto respingere con il massiccio intervento della polizia una nuova protesta popolare contro i politici e funzionari corrotti.

