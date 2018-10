Seggi aperti in Baviera, la Csu rischia un flop epocale

Circa 9,5 milioni di elettori tedeschi sono chiamati alle urne in Baviera per l'elezione del Parlamento locale. L'Unione dei Cristiano Socali (Csu), alleata di governo della cancelliera Angela Merkel, ha mantenuto la maggioranza assoluta in questa regione del Paese, la seconda per pil pro capite, negli ultimi 56 anni con la sola eccezione di cinque.

Ma le previsioni di voto ribaltano questo scenario indicando la perdita del predominio della Cdu con un largo margine. Con i suoi 13 milioni di abitanti la Baviera affronta oggi un voto cruciale, con possibili conseguenze anche sul governo federale a Berlino. I sondaggi danno la Csu fra il 33 e il 35%, molto lontani dal 47,7% incassato nel 2013.

Secondo Schaeuble, presidente del Bundestag, il voto potrebbe dare il via a un processo di "grande cambiamento" da consolidare il 28 ottobre in Assia.

