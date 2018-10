Migranti, Merkel: "La distribuzione equa resta un tema irrisolto"

Angela Merkel ha sottolineato oggi nel Bundestag che sulla questione migranti «la distribuzione equa in Europa resta un tema irrisolto».

La cancelliera ha sottolineato che dai suoi numerosi incontri con la cittadinanza emerge in modo chiaro che «la maggior parte dei cittadini non vogliono soluzioni nazionali, ma europee. Non l’isolamento ma la cooperazione. Proprio perché apprezzano lo spazio di Schengen».

«Vogliamo contrastare gli scafisti, e migliorare nella protezione della frontiera esterna», ha affermato. A Bruxelles si parlerà del rafforzamento di Frontex, ha anche affermato, «ci sono idee differenti in proposito».

