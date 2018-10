Mucca pazza, dopo dieci anni un nuovo caso in Scozia

Nuovo caso di contagio da malattia della cosiddetta mucca pazza in un allevamento bovino della Gran

Bretagna. Lo confermano le autorità locali citate oggi dalla Bbc, precisando che il caso ha riguardato un capo di bestiame in una fattoria dell’Aberdeenshire, in Scozia.

Il responsabile dell’Economia Rurale per il governo scozzese, Fergus Ewing, ha precisato che l’allevamento è stato già isolato, con il divieto di movimento degli animali e il blocco del commercio di capi vivi o di carne. Per il momento si tratta comunque di provvedimenti singoli, anche perché il contagio risulta essere stato individuato prima di qualunque contatto con "la catena del cibo umano», precisa ancora la Bbc.

Il primo episodio di mucca pazza in Scozia - territorio ricco d’allevamenti di qualità - risale a 10 anni orsono. Sheila Voas, capo veterinario della zona, ha invitato a evitare allarmismi, ma ha anche sollecitato «tutti gli allevatori che avessero il minimo motivo di preoccupazione» a rivolgersi al suo

ufficio per «consigli» immediati.

