Medicina, riuscito un intervento chirurgico su bambini non ancora nati

Per i media britannici si tratta di un successo chirurgico senza precedenti, almeno nel Regno Unito:

due bambini non ancora nati sono stati infatti operati per correggere deformazioni della loro spina dorsale all’interno del ventre delle rispettive mamme con esito apparentemente positivo.

Gli interventi sono stati eseguiti da un team di 30 specialisti dell’University College Hospital di Londra in estate, ma l’annuncio è stato dato solo nelle scorse ore dopo la conferma del risultato, considerato ottimale. Entrambi i piccoli erano affetti da spina bifida, come emerso nei controlli ecografici durante la gravidanza, una malformazione destinata a condizionarne lo sviluppo dopo la

nascita se non corretta, con problemi a lungo termine sulla salute generale e sulla capacità di muoversi.

Le operazioni sono durate ciascuna 90 minuti e per intervenire i medici hanno praticato un taglio all’addome delle madri. Secondo la Bbc, la procedura promette di essere più efficace e risolutiva rispetto ai tradizionali interventi chirurgici post parto.

